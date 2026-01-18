Celia Martínez Rodríguez
(Celia de Chao)
Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las tres y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Ferreira. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Ferreira. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Ferreira (San Sadurniño), 18 de enero de 2026 www.albia.es