Celia Martínez Rodríguez

(Celia de Chao)

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las tres y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Ferreira. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Ferreira. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Ferreira (San Sadurniño), 18 de enero de 2026 www.albia.es