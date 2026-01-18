Antonio Pereira Prego

(Kubala)

Falleció, a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy domingo, a las seis y media de la tarde, en la intimidad familiar. Se celebrará una oración de la palabra a las cinco y media en la capilla del Tanatorio. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7. NOTA : No se recibe duelo.

Regüela (Cabanas), 18 de enero de 2026 www.albia.es