Vicente Porta Iglesias

(Conocido por Porta) 

Falleció en Meirás a los 73 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Depósito de sus cenizas: Hoy sábado, día 17, en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La Misa Funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Meirás (Valdoviño), 17 de enero de 2026 Seguros Santa Lucia Velatorio-Valdoviño