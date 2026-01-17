Mi cuenta

Secundino García Canosa

(Dino) (Viudo de Doña María Dolores Cela Fernández)

 Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a la una menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy sábado a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Carmen. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 17 de enero de 2026 www.albia.es