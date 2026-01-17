José Manuel Teijeiro Díaz
(Lolo)
Falleció el 16 de enero de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Castro. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Castro. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).
Castro (Narón), 17 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo