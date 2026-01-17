Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Manuel Teijeiro Díaz

(Lolo) 

Falleció el 16 de enero de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Castro. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Castro. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).

Castro (Narón), 17 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo