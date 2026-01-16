Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juana Josefa Malde Manso

(Fina) (Viuda de Don Jesús Palmeiro Santé)

Falleció en Ferrol, el 15 de enero, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro, hacia la iglesia parroquial de San Cristóbal de Goimil, donde a su llegada se oficiará el funeral. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. No se recibe duelo. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3.

Ferrol, 16 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo