Juana Josefa Malde Manso

(Fina) (Viuda de Don Jesús Palmeiro Santé)

Falleció en Ferrol, el 15 de enero, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro, hacia la iglesia parroquial de San Cristóbal de Goimil, donde a su llegada se oficiará el funeral. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. No se recibe duelo. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3.

Ferrol, 16 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo