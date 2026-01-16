Carmen Neira Martínez

(Viuda de Manuel Álvarez Méndez) (Vecina de Rabal de Abaixo)

Falleció en Londres el 14 de diciembre de 2025, a los 73 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. Salida del Tanatorio San Xulián de Gonzar: Cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Gonzar. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Gonzar, túmulo nº 1.

Gonzar (O Pino), 16 de enero de 2026 Funeraria San Xulián