Jaime Alfonso Merino Fachal

Falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su esposa, Pilar Blanco; hijos, María del Pilar, Jaime (=) y Cristóbal; hijas políticas, Alicia y Esther; nietos, María y Brais y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2

Ferrol, 15 de enero de 2026 Seguros Occident - www.albia.es