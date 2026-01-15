Jaime Alfonso Merino Fachal
Falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su esposa, Pilar Blanco; hijos, María del Pilar, Jaime (=) y Cristóbal; hijas políticas, Alicia y Esther; nietos, María y Brais y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2
