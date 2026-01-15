Dolores Josefa Vila Yáñez

(Lola) (Viuda De José de Valdoviño)

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su eterno descanso. Sepelio: hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde. Cementerio parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño. Funeral a continuación, en la iglesia de dicha parroquia. Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7 (La Gándara).

Valdoviño, 15 de enero de 2026 Servisa