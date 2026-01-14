Mi cuenta

Sergio Fernández Pazos

Falleció, a los 60 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Perlío. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Pontedeume, 14 de enero de 2026 www.albia.es