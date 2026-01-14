José Ferreiro González

(Viudo de Doña Carmen Vieites Gómez)

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Esteban de Loureda. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Maniños (Fene), 14 de enero de 2026 S.F. Vilar do Colo