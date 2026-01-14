Gonzalo Torrente Verdera
Falleció en Ferrol, el 13 de enero, a los 72 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).
Ferrol, 14 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo