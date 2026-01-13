María Benedicta Murados Vale

(Viuda de Don Antonio Lage Soto)

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana miércoles en el cementerio parroquial de San Sebastián de Devesos a las once y media donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Devesos (Ortigueira), 13 de enero de 2026 www.albia.es