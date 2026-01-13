Mi cuenta

Lucía Santiago Seijido

(Lucita dos Migués) (Viuda de Lolo do Cereixo)

Falleció, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy a las doce y media de la mañana. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio parroquial de San Juan de Esmelle. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 9. No se recibe duelo.

Esmelle, 13 de enero de 2026 www.albia.es