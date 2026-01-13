Mi cuenta

Juan José Sánchez Trelles

Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy, martes, a las tres y media de la tarde en el crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Ferrol, 13 de enero de 2026 www.albia.es