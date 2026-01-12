Mi cuenta

Nieves Pérez Núñez

(Viuda de Don Victoriano Santiago López)

Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Jorge - Ferrol. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5. / www.albia.es - Tel. 981 33 04 27.

San Jorge, 12 de enero de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es