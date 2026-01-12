Mi cuenta

María Rosa Domínguez Seijas

(Viuda de Don Francisco Requejo)

Falleció en Ferrol, el 11 de enero de 2026, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la concatedral de San Julián. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº3- Ferrol.

Ferrol, 12 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo