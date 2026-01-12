Juan José Calvo Fraga

Falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde. Cementerio: Vecinal de Sillobre. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Sillobre. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3. / www.albia.es - Tel. 981 33 04 27.

