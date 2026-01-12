Josefa Martínez Yáñez

Falleció a los 87 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana martes con salida de la capilla ardiente a las once y cuarto de la mañana y llegada al cementerio parroquial de San Jorge de Moeche a las doce donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº8.

