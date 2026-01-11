Olvido Pérez Ardines

(Viuda de Don Julio Herrero Santiago)

Falleció en Ferrol, el 9 de enero de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy domingo, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará mañana lunes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul” nº4- Ferrol.

Ferrol, 11 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo