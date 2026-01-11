Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Olvido Pérez Ardines

(Viuda de Don Julio Herrero Santiago) 

Falleció en Ferrol, el 9 de enero de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy domingo, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará mañana lunes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul” nº4- Ferrol.

Ferrol, 11 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo