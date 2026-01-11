Julia Pantín Criado

(Julita - Viuda de Don Amadeu Bustabad Vilela)

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy a las doce y media de la mañana. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Funeral: Mañana lunes a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Narón, 11 de enero de 2026 www.albia.es