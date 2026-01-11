Josefa Montero Guillén
(Viuda de Don Ángel Gutiérrez Hermelo)
Falleció el 10 de enero de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy domingo, a las seis de la tarde, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias mañana lunes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, en el cementerio de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia de San Rosendo de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2- Ferrol.
Ferrol, 11 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo