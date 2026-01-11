Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefa Montero Guillén

(Viuda de Don Ángel Gutiérrez Hermelo)

Falleció el 10 de enero de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy domingo, a las seis de la tarde, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias mañana lunes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, en el cementerio de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia de San Rosendo de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2- Ferrol.

Ferrol, 11 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo