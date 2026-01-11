Francisco Fernando Dopico Picallo

(Kiko)

Falleció a los 73 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Mañana lunes a las siete y media en la iglesia parroquial de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº2.

