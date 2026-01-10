Mi cuenta

Teodosio Ramírez Criado

(Panchete)

Falleció en Ferrol, el 9 de enero de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy sábado, a la una y media de la tarde. Sepelio de exequias con salida del tanatorio, a las seis de esta tarde, en el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará, a las siete de esta tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3- Ferrol.

Ferrol, 10 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo