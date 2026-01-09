Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefa Blanco Maciñeiras

(Pepita) 

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy viernes, a las doce y media de la mañana en el crematorio Albia Ferrol. Funerales: Hoy viernes a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Narón, 9 de enero de 2026 www.albia.es