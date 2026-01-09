Josefa Blanco Maciñeiras

(Pepita)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy viernes, a las doce y media de la mañana en el crematorio Albia Ferrol. Funerales: Hoy viernes a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

