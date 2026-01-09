Mi cuenta

Gaspar Vázquez Fernández

Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las tres y cuarto de la tarde y llegada a las cuatro y media. Cementerio e iglesia parroquiales de O val de Xestoso. Funeral: Cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Albia Ferrol, sala nº 11

