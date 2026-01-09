Francisco Martínez Rodríguez

(Poliño) (Paquito el dentista)

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y un agradecimiento especial a HADO, Pilar y Gonzalo. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a la una menos cuarto de la mañana. Cementerio: Parroquial del Couto. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia del monasterio del Couto. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

