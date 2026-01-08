Mi cuenta

Teresa Bouza López

Falleció en Pantín, a los 88 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves día 8 en el cementerio municipal de Narón, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial de Santa María de Castro. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Valdoviño, 8 de enero de 2026 Velatorio Valdoviño