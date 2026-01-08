Josefa Manuela Casal Rodríguez

(Fina) (Viuda de Don Vicente Soto)

Falleció en Ferrol, el 7 de enero, a los 94 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, en la iglesia parroquial de Santa María de Igrexafeita, donde a su llegada se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1.

Perlío (Fene), 8 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo