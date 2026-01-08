José Luis Leira Martínez

(Viudo de Blanca Santiago López)

Falleció el día 6, a los 79 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Pontedeume. Iglesia: Parroquial de Santiago de Pontedeume. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Pontedeume, 8 de enero de 2026 S.F. Vilar do Colo