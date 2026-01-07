Mi cuenta

Argimiro Pena Martínez

Falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde y llegada al cementerio de Vilachá a las cuatro, donde los restos mortales recibirán sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Vilachá (Monfero), 7 de enero de 2026 www.albia.es