Rafael Losada Ameneiros

(Lelo) 

Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Ferrol, 6 de enero de 2026 www.albia.es