Josefina López Rey

Falleció en O Val a los 79 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes día 6 de enero en el cementerio de Sta. María la Mayor del Val, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. La misa funeral se celebrará el día 10 a las 5 de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

O Val (Narón), 6 de enero de 2026 Funeraria-Velatorio Valdoviño