Jose Luis Carballo Santos

(Viudo de Doña María Teresa Rodríguez González)

Falleció, a los 83 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: mañana miércoles a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 6 de enero de 2026