Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jose Luis Carballo Santos

(Viudo de Doña María Teresa Rodríguez González)

 Falleció, a los 83 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: mañana miércoles a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 6 de enero de 2026 www.albia.es