María Pita López

(Viuda de Don Manuel Pita Lage)

Falleció, a los 97 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de O Cadaval. Funeral: Hoy a las CINCO de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Narón, 4 de enero de 2026 www.albia.es