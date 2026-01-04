Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Pita López

(Viuda de Don Manuel Pita Lage) 

Falleció, a los 97 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de O Cadaval. Funeral: Hoy a las CINCO de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Narón, 4 de enero de 2026 www.albia.es