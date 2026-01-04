Mi cuenta

Diario de Ferrol

María Luz Méndez Sabio

(Madre de Jose Luis e Iván de Talleres Queira)

 Falleció a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Esteban de Sedes. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrrol, sala nº 3.

Sedes (Narón), 4 de enero de 2026 www.albia.es