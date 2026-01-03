Raimundo Momán Díaz

Falleció en Ferrol, el día 2 de enero de 2026, a los 88 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las doce menos cuarto de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. El funeral se oficiará mañana domingo, a las once menos cuarto de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Trasancos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Ferrol, 3 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo