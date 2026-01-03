Mi cuenta

Pedro Gudín Pena

(Conocido como Pedro de Reina) (Viudo de Doña María Mauriz Santalla) 

Falleció el 2 de enero de 2026, a los 93 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Bardaos. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Bardaos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 (Ferrol).

Bardaos, 3 de enero de 2026 Tanatorio San Lorenzo