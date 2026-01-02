Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Sara López Canosa

(Viuda de Nicolás da Robaleira)

Falleció en Vadoviño a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos: Carmen, Gerardo, Ana y Fina Díaz López; hijos políticos; Manolo, Marian y Manel; nietos: Juan Carlos, Rebeca, Gerar, Javier, Marcos y Borja; nietos políticos; Cristina, Fran, Elena y Alba; biznietos: Sara, Carla, Alejandro, Fabio y Brandan; hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes día 2 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La Misa Funeral se celebrará a continuación en la Iglesia Parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

Valdoviño, 2 de enero de 2026 Seguros Ocaso - Velatorio Valdoviño