Sara López Canosa

(Viuda de Nicolás da Robaleira)

Falleció en Vadoviño a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos: Carmen, Gerardo, Ana y Fina Díaz López; hijos políticos; Manolo, Marian y Manel; nietos: Juan Carlos, Rebeca, Gerar, Javier, Marcos y Borja; nietos políticos; Cristina, Fran, Elena y Alba; biznietos: Sara, Carla, Alejandro, Fabio y Brandan; hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes día 2 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La Misa Funeral se celebrará a continuación en la Iglesia Parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

Valdoviño, 2 de enero de 2026 Seguros Ocaso - Velatorio Valdoviño