Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María del Pilar Malde Girgado

Falleció el 31 de diciembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 98 años. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Jueves 1 de enero, con salida de la capilla ardiente a las 10:45 de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales: Sábado día 3 de enero de 2026, a las 19:00 h. en la Concatedral de San Julián de Ferrol. Capilla ardiente: SFG Tanatorio Juan Cardona, sala nº 4.

Ferrol, 2 de enero de 2026 www.serviciosfunerariosgalicia.com