María del Pilar Malde Girgado

Falleció el 31 de diciembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 98 años.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Jueves 1 de enero, con salida de la capilla ardiente a las 10:45 de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales: Sábado día 3 de enero de 2026, a las 19:00 h. en la Concatedral de San Julián de Ferrol. Capilla ardiente: SFG Tanatorio Juan Cardona, sala nº 4.

Ferrol, 2 de enero de 2026 www.serviciosfunerariosgalicia.com