Marina Vigo Cobelo
(Viuda de Jose Antonio Bello Tenreiro – Pepe)
Falleció, a los 81 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Iglesia: Parroquial de Salvador de San Salvador de Serantes. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Serantes, 31 de diciembre de 2025 www.albia.es