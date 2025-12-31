Mi cuenta

Marina Vigo Cobelo

(Viuda de Jose Antonio Bello Tenreiro – Pepe)

Falleció, a los 81 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Iglesia: Parroquial de Salvador de San Salvador de Serantes. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Serantes, 31 de diciembre de 2025 www.albia.es