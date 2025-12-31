María Rosario Alonso Caneiro

(Charo de Lisa) (Viuda de Don Manolo da Pena)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de Pantín a las cinco y cuarto donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar del cementerio de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 31 de octubre de 2025 www.albia.es