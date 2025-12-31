Manuela Lamas López

(Manolita) (Viuda de Rodiles)

Falleció en Narón, el día 30 de diciembre de 2025, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a la una de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará este viernes, día 2 de enero, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

Ferrol, 31 de diciembre de 2025