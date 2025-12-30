María Enriqueta Villarnovo Yáñez

(Maruja de Valdoviño) (Viuda de Don Eduardo Lagoa Orjales)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Eulalia de Valdoviño. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 30 de diciembre de 2025