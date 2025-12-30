Celso Saavedra Prieto

(César) (Viudo de María Paz Antón)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Se va tu cuerpo pero tú siempre estarás en nuestros corazones

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia : Parroquiales de Santa Uxía de Mandiá. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8, La Gándara. Pésames: tanatorio@sfvc.es

Castro (Narón), 30 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo