Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Celso Saavedra Prieto

(César) (Viudo de María Paz Antón)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

 Se va tu cuerpo pero tú siempre estarás en nuestros corazones

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia : Parroquiales de Santa Uxía de Mandiá. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8, La Gándara. Pésames: tanatorio@sfvc.es

Castro (Narón), 30 de diciembre de 2025 S.F. Vilar do Colo