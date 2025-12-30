Ángela Santiago Loira

Falleció en Ferrol, el 29 de diciembre de 2025, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las once menos cuarto de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1, Ferrol.

Ferrol, 30 de diciembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo