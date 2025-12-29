Mercedes González-Llanos Galvache

(Viuda del Coronel de Intendencia de la Armada Don Carlos Avanzini García)

Falleció en Ferrol, a las 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Y comunica que el entierro tendrá lugar en el cementerio municipal de Catabois, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. A las seis de la tarde, tendrá lugar un funeral por su eterno descanso en la iglesia Castrense de San Francisco. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 29 de diciembre de 2025