María Áurea Castro Sánchez

Falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de San Julián de Céltigos (Frades) a las cinco donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar del cementerio de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Narón, 29 de diciembre de 2025 www.albia.es