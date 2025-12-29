Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Áurea Castro Sánchez

Falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de San Julián de Céltigos (Frades) a las cinco donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar del cementerio de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Narón, 29 de diciembre de 2025 www.albia.es