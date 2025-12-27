Juan Antonio Otero Gómez

(O Murciano)

Falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Martín do Porto. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Martín do Porto. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

San Martín do Porto (Cabañas), 27 de diciembre de 2025 www.albia.es