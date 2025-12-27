Mi cuenta

Ana García Muiño

(Viuda de José Bouza) 

Falleció en Vilaboa, a los 85 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy sábado, día 27, en el cementerio de San Vicente de Vilaboa, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Vilaboa (Valdoviño), 27 de diciembre de 2025 Seguros La Fe - Velatorio Valdoviño